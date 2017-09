Odvoz české nafty z Německa bude pokračovat. Jednání se zúčastnil i Tomáš Pitr

Odvoz zbytku české nafty ze skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v německém Kraillingu bude pokračovat. Další vlak by mohl přijet do Česka tento týden. V úterý to uvedl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Správa také uvedla, že u jednání o odvozu nafty byl i podnikatel Tomáš Pitr.