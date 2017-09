„Je to velmi významná investice a řekl bych také počátek celé řady důležitých investic Itálie do řecké ekonomiky,” prohlásil Tsipras. V rámci záchranného programu musí země prodat aktiva za šest miliard eur (přes 156 miliard Kč).

Italská společnost uvedla, že je připravena v následujících letech vynaložit až půl miliardy eur na modernizaci železnic, zejména na nákup nových vlakových souprav.

Prodej zachránil řecké železnice před zavřením. Pokud by vláda firmu nezprivatizovala, musela by vrátit víc než 700 milionů eur, které podnik získal v rámci státní pomoci, což by znamenalo uzavření firmy.

Nynější úspěšný prodej je součástí privatizačního procesu, k němuž zadlužené Řecko přistoupilo výměnou za mezinárodní finanční pomoc v rámci záchranného programu dohodnutého s věřiteli v létě 2015.

Ekonomika země roste



Nedávno se Řecko rovněž vrátilo na dluhopisové trhy, na něž v roce 2010 ztratilo v důsledku finanční krize přístup a jen dočasně se na ně vstoupilo před třemi lety. Pak ale přišly volby a další fáze krize, v níž levicová Tsiprasova vláda dlouho nebyla ochotna sjednat dohodu o novém úvěrovém programu. [celá zpráva]

Předloni se nakonec země s eurozónou dohodla na třetím záchranném programu, v jehož rámci má během tří let dostat až 86 miliard eur (zhruba 2,2 biliónu korun).

Řecký dluh se nyní pohybuje blízko 180 procent hrubého domácího produktu (HDP), což je druhá nejvyšší míra zadlužení na světě po Japonsku.