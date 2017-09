Celá dálnice D8 je v provozu od konce loňského roku, uvedený úsek na Litoměřicku ale mohou řidiči zatím projíždět pouze v jednom jízdním pruhu.

„Rada geotechnického monitoringu dnes potvrdila, že je Prackovická estakáda na D8 bezpečná pro provoz ve všech čtyřech pruzích a můžeme za týden odstranit veškerá omezení. Na 20. září je dlouhodobě plánované testování v tunelech a cvičení integrovaného záchranného systému, kdy budeme muset tento úsek dálnice na půl dne uzavřít, a následně nejpozději v 17 hodin chceme pustit provoz v plném profilu," uvedl Ťok.

Omezení provozu souviselo s nestabilitou podloží v okolí. Ředitelství silnic a dálnic v uplynulých měsících nestabilní okolí zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu. Další injektáže silničáři plánují i na jaře, kvůli stavebním pracím se bude střídavě uzavírat vždy jeden ze dvou mostů.

Výstavba dálnice D8

Úsek stál 16 miliard

Dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se dlouhodobě potýká s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek D8 v délce asi 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať. Podle státu nese hlavní díl viny kamenolom nad dálnicí. Majitel lomu si ale nechal zpracovat znalecké posudky, podle kterých mohl za sesuv silný déšť a částečně i samotná stavba. Spor řeší soud.

Stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice přes České středohoří měla původně stát zhruba tři miliardy korun. Soutěž na zhotovitele byla s odstupem několika let vypsána na 9,9 miliardy korun. Nakonec však realizace vyšla na zhruba 16 miliard. Proč došlo k prodražení, má odhalit audit, po kterém volají politici. Ministerstvo dopravy ho však v termínu do konce června do Sněmovny nedodalo s vysvětlením, že do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.

Celá dálnice D8 se stavěla přes 30 let, výstavba nejstaršího úseku, Řehlovice - Trmice, byla zahájena v roce 1984.