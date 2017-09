„Air Berlin dnes musel z provozních důvodů zrušit lety. Omlouváme se cestujícím za způsobené nepříjemnosti,” uvedly aerolinky v úterý na svém webu.

Podle německých médií čelí krachující společnost vzpouře pilotů. V pondělí totiž s nimi vedení společnosti přerušilo jednání ohledně jejich budoucího působení po převzetí novým majitelem.

Air Berlin má 1200 pilotů. „Je to čistý akt zoufalství. Omlouváme se cestujícím, ale bojujeme za svou existenci,“ řekl jeden z pilotů deníku Bild.

We regret that flights will be cancelled today for operational reasons. Pls check https://t.co/tkysHbzrIC before coming to the airport. pic.twitter.com/e6nYUXo76i