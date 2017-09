Česká firma Zeelandia obdržela na začátku srpna 7,2 tuny vaječné melanže a tekutých pasterizovaných bílků od německého distributora. Firma ho distribuovala více než 130 provozovatelům, uvedl ve středu mluvčí SVS Petr Vorlíček. Šlo o hotely, restaurace, pekárny, cukrárny a jídelny.

Kontaminované nespotřebované produkty budou stažené z trhu a vrácené do země původu nebo budou zlikvidované, dodal Vorlíček.

Jak veterináři už avizovali, rozšířili kvůli novému podezření povinné kontroly na insekticid fipronil u vajec a vaječných výrobků dovezených ze všech členských států Evropské unie. Dosud museli dovozci laboratorně testovat pouze vejce z Nizozemska a Belgie. [celá zpráva]

Do obdržení výsledků osvědčujících nezávadnost nesmí obchodníci uvolnit vejce na trh. Za nedodržení nové povinnosti hrozí až dvoumilionová pokuta.

Varování před podezřelými výrobky dostali veterináři z Německa v úterý. [celá zpráva]

Kontroly jsou na místě, říkají producenti vajec

Zástupci Agrární a Potravinářské komory ČR zvýšené kontroly vítají, českému trhu s vejci podle nich nová veterinární opatření nehrozí a Češi by mohli díky kontrolám dovážených produktů zvýšit produkci, soudí.

„Jako Potravinářská komora zostřené kontroly dovozových vajec nebo vaječných produktů určitě vítáme, protože vzhledem k rozsahu 'skandálu' je takové opatření plně na místě a bezpečnost spotřebitele je na prvním místě," řekl prezident komory Miroslav Toman.

Podle něj by měli dovozci předkládat již při dodávce certifikát o tom, že vejce nejsou kontaminovaná. Předešlo by se tak výpadkům na prodejním trhu. "Pokud by se ovšem i tak dodávky snížily, jsme přesvědčeni, že naši producenti jsou schopni poptávku pokrýt z produkce českých chovů," dodal.

Mluvčí Agrární komory Jiří Felčárek uvedl, že nové povinnosti pro dovozce ochrání český trh. „V ČR se fipronil do vajec legálně nemůže dostat, jelikož dotčený přípravek není u nás registrován,” uvedl. Podle Tomana se nezjistilo, že by někdo zákaz užívání fipronilu v Česku obcházel.

Česká republika je podle Felčárka soběstačná ve vaječné produkci ze tří čtvrtin, trh by tak ani podle něj neměl být ohrožen. „Opatření z důvodu ochrany spotřebitele vítáme a zároveň jsme s odběrateli připraveni jednat o posílení tuzemské produkce,” dodal Felčárek.

Kontaminované výrobky se objevily v 26 zemích EU



Skandál vypukl v srpnu, kdy se na trhu v Belgii, Nizozemsku a Německu objevily miliony vajec obsahujících jedovatý fipronil, obvykle používaný v přípravcích proti blechám, vším a klíšťatům. Nesmí se však podávat zvířatům, jejichž maso jedí lidé. V souvislosti s kauzou provedly úřady razie v několika zemích.

V úterý eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis oznámil, že problém s insekticidem ve vejcích zasáhl zatím 26 členských zemí EU a také 19 dalších států.

Společnost Mondelez v pondělí oznámila, že stáhla šest šarží svých Zlatých žloutkových věnečků z českého a slovenského trhu, protože by v nich mohl fipronil být. [celá zpráva] Na výsledky testů se čeká, řekl ve středu mluvčí SVS Pavel Kopřiva s tím, že hotové by mohly být v pátek.

Fipronil je látka, která bývá součástí přípravků proti blechám, vším a klíšťatům. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje preparát za mírně toxický. Jeho vysoké dávky vedou k pocitu nevolnosti a závratí.