Třetina českého vývozu mířila loni do Německa. Následují Slovensko a Polsko

Do Německa směřovalo loni 32 procent českého exportu, naopak na dovozu se tento pro Česko největší obchodní partner podílel z 31 procent. Po Německu české firmy nejvíce vyvážejí také na Slovensko, do Polska, Francie a Číny. Vyplývá to z nové infografiky, kterou na základě dat Eurostatu ve středu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).