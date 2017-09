Z Čechů, kteří ježdění za nákupy do zahraničí vyzkoušeli, jich mířilo 61 procent do Německa, po 15 procentech do Rakouska a Polska a zbývajících devět procent do jiných zemí. Za nákupy za hranice jezdí v průměru každý druhý měsíc, zatímco Slováci devětkrát za rok.

„Je to možná dáno i tím, že Slovensko je menší země a tedy nakupování v okolních zemích je pro slovenské domácnosti doslova blíže,” uvedla v analýze GfK. Ta také připomněla nedávné studie ohledně rozdílné kvality výrobků ve východní a západní Evropě. [celá zpráva]

Naši východní sousedé nejčastěji nakupují v Rakousku a Česku, méně často pak v Polsku a Maďarsku.

V košících českých a slovenských domácností u nákupů v zahraničí nadprůměrně převažují cukrovinky, jako jsou bonboniéry, čokolády nebo bonbóny. Nadprůměrně se však nakupují i prací prostředky, což platí více pro Slováky, a produkty osobní péče jako deodoranty, sprchové gely či zubní pasty. Dále se ve větší míře nakupují papírové produkty, zejména dětské pleny. Pro nákupy českých domácností jsou typické i sýry a lihoviny.

Celkový podíl nákupu rychloobrátkového zboží v zahraničí na spotřebě domácností ale zůstává malý — v Česku je to méně než procento a na Slovensku 1,1 procenta.