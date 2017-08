Zaorálek je úplně vedle a pohřbívá ČSSD, říká ekonom k nejnovějším nápadům

Rychlý růst minimální mzdy, po kterém volá lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, by mohl připravit o práci část méně kvalifikovaných zaměstnanců nebo lidi se zhoršenou pracovní schopností. Firmám by se místo jejich zaměstnávání vyplatilo investovat do automatizace, vyplývá z vyjádření ekonomů pro Novinky.