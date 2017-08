Leo Express bude jezdit mezi Stuttgartem a Berlínem, vzkřísí oranžové vlaky

Převzetí německého soukromého vlakového dopravce Locomore českým Leo Expressem je hotová věc. Uvedl to server týdeníku Spiegel. Oranžové vlaky firmy Locomore, která se dostala do insolvence, by se tak již 24. srpna měly vrátit na trať mezi Berlínem a Stuttgartem.