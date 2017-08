„Celkem se počítá s pětiletou spoluprací v objemu zhruba 3,5 miliardy korun,“ upřesnil obchodní ředitel Vítkovice Heavy Machinery Jiří Brož. Dohodu během pobytu v Praze spolupodepsal britský ministr obchodu Greg Hands.

První společné dodávky budou zahrnovat kontejnery pro transport kontaminovaného materiálu v areálech britských jaderných elektráren odstavovaných z provozu.

Dohoda s Brity zahrnuje také speciální zařízení nutné pro odstavování jaderných elektráren včetně trenažérů pro výcvik personálu. Ukončování provozu tzv. decommissioning atomových bloků firma považuje za strategickou šanci pro budoucnost.

Díly pro ponorky



V oblasti obranného průmyslu se chtějí TSP Engineering a VHM soustředit na dodávky pro námořní síly, přesněji na komponenty pro strategické ponorky.

„Vítkovická tradice v tomto oboru sahá až do dob Rakouska-Uherska, kdy byly tehdejší Vítkovické železárny jediným dodavatelem pancéřových desek pro rakousko-uherskou flotilu,” dodala mluvčí Kijonková.

VHM jsou producentem špičkových ocelí a výrobků z nich, včetně produktů pro energetiku. V jaderné energetice působí Vítkovice od druhé poloviny 60. let minulého století.

Ve skupině Vítkovice Machinery Group je přes 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců. Některé se v poslední době dostaly do finančních potíží. Do konkurzu míří Vítovice Power Engineering, které do problémů dostal zejména projekt uhelné elektrárny v Turecku. V úpadku jsou také Vítkovice Gearworks, Vítkovice Envi a Vítkovice Revmont.