Při reorganizaci by firma fungovala dál podle reorganizačního plánu, který by schválil soud a věřitelé. Při konkurzu by se měl majetek firmy co nejdříve prodat a výtěžek rozdělit mezi věřitele.

Společnost VPE je od loňského srpna v úpadku. V listopadu věřitelé firmě povolili reorganizaci, členové představenstva Petr Krupa a Marián Knápek ovšem podali k soudu návrh na přeměnu reorganizace na konkurz.

Zdůvodnili to tím, že bez finanční a faktické podpory investora, kterým měla být mateřská firma Vítkovice, a. s., není reálné, že by se insolvenci podařilo vyřešit reorganizací.

Problémová zakázka v Turecku



Mateřská firma se od tohoto návrhu distancovala. Uvedla, že investorem pro VPE nikdy být neměla a že podporu firmě naopak zopakovala. Přeměna v konkurz podle dřívějšího vyjádření mluvčí skupiny Evy Kijonkové ohrožuje vstup investorů a také zvyšuje riziko, že věřitelům klesnou výnosy.

Firmu dostala do potíží problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku. Podle Vítkovic je ale důvodem špatného stavu VPE také situace na trzích v energetice nebo odložené investice hlavních zákazníků. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun.

VPE patří do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka.

VPE se zabývají hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Nyní mají 800 zaměstnanců.