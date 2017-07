Podle kontraktu mezi americkým podnikem XCoal a ukrajinskou společností Centrenergo má první loď s nákladem 85 000 tun uhlí doplout na počátku září a do konce letošního roku se má dovézt celkem 700 000 tun uhlí, uvedl Oleh Kozemko, generální ředitel společnosti, která je největším výrobce elektřiny a tepla v centrální a východní části Ukrajiny. „Je to historický den,” zdůraznil jeho protějšek z Pennsylvanie Ernie Thrasher během společné tiskové konference na americkém velvyslanectví.

Některé ukrajinské podniky uzavřely dohody na dovoz uhlí z Ruska poté, co Kyjev v půli března zakázal veškeré obchodování s oblastmi ovládanými separatisty. Šlo o reakci na povstalecké „znárodnění” ukrajinských podniků, což zase byla „odpověď” na dopravní blokádu, podnikanou ukrajinskými radikály.

Až do té doby bylo antracitové uhlí z Donbasu dodáváno do elektráren v dalších částech země, přestože si ozbrojený konflikt během tří let vyžádal na 10 000 mrtvých.

Kyjev jedná i s dalšími státy



Kyjev si ale přeje nalézt náhradní zdroje zásobování uhlí, aby se vyhnul veškeré závislosti na Rusku, se kterým má nejhorší vztahy, poznamenala agentura AFP a dodala, že Ukrajina mimo jiné přestala kupovat ruský zemní plyn.

Podle agentury Reuters 700 000 tun uhlí představuje asi osm procent celkové ukrajinské poptávky antracitu v loňském roce, i když Kyjev předpokládá pro letošek pokles spotřeby asi o třetinu.

Americké dodávky podle Kozemka pomohou k tomu, že nadcházející podzim a zima se obejdou bez problémů. Odhadl, že příští rok by dovoz mohl dosáhnout dvou milionů tun. Vedou se jednání také s dalšími státy, zejména Jižní Afrikou. Daný kontrakt byl podle ředitele uzavřen na základě dohod mezi prezidenty obou zemí, Petrem Porošenkem a Donaldem Trumpem, který ve své kampani sliboval americkému podnikání při vývozu energetických zdrojů „zlatou éru”.

Trump sliboval zbavit těžbu uhlí v USA omezení a také v březnu podepsal dekret nařizující přehodnotit opatření přijatá předchozím prezidentem Barackem Obamou ve snaze zlepšit čistotu ovzduší a čelit globálnímu oteplování; tepelné elektrárny v USA podle Obamova nařízení musely snížit emise oxidu uhličitého.

Těžební skupina Xcoal Energy and Resources, která patří k největším vývozcům uhlí, se během loňské kampaně přiklonila ke Trumpovi.