Rozhodnutí Paříže je překvapivé vzhledem k tomu, že nový francouzský prezident Emmanuel Macron je považován za politika na poměry Francie neobvykle nakloněného podnikatelskému sektoru.

Italská státní společnost Fincantieri měla podle květnové dohody získat za 79,5 miliardy eur (dva bilióny korun) dvoutřetinový podíl v loděnicích STX France, který byl na prodej kvůli zhroucení jejich jihokorejského většinového majitele.

To se nelíbilo francouzské vládě, která vlastní třetinu společnosti. Paříž Italům navrhla, že jim dovolí získat ve firmě 50procentní podíl, druhou polovinu by vlastnila Francie. Italská společnost to však odmítla.