V neděli začnou opravy dálnice D8 u Prahy, budou trvat dva roky

V neděli začnou silničáři opravovat dálnici D8 u Prahy zhruba od sjezdu na Zdiby do pátého kilometru. Oprava bude rozdělena do sedmi etap, oznámila společnost Skanska, která úsek rekonstruuje. Práce by měly skončit v listopadu 2019.