Air France si od tohoto kroku mimo jiné slibuje, že některé ztrátové linky vrátí zpět k zisku. Krátké lety začne Joon nabízet od podzimu z pařížského letiště Charlese de Gaulla, trasy a ceny letenek oznámí v září. Od roku 2018 jsou v plánu i lety na dlouhou vzdálenost.

Projekt získal v tomto týdnu souhlas hlavní odborové organizace pilotů. Aerolinky Joon povede Jean-Michel Mathieu, který stál u zrodu projektu a v mateřské společnosti Air France-KLM zastával řadu funkcí.

Zřízení nízkonákladové dceřiné společnosti je odpovědí Air France na cenový tlak dopravců ze zemí Perského zálivu.

K podobnému kroku již sáhlo více evropských přepravců. Například Lufthansa nabízí lety do Karibiku a do Asie prostřednictvím aerolinek Eurowings a Norwegian nabízí dálkové lety do USA. Společnost IAG, která je mimo jiné vlastníkem letecké společnosti British Airways, založí letos firmu Level pro dálkové lety se sídlem v Barceloně.