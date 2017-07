„Vedení ČP nás s tímto záměrem seznámilo před půl rokem. Za nyní platné legislativy to však nelze povolit. Odporovalo by to nejen zákonu o poštovních službách a vyhlášce ČTÚ, ale i příslušné evropské směrnici. Přes to prostě vlak nejede,“ sdělil Drtina.

Podle nynější právní úpravy musí mít pobočky ČP otevřeno pro veřejnost nejméně pět dnů v týdnu v celkovém rozsahu minimálně patnáct hodin. „Venkovským pobočkám by se ale měla dát možnost při zachování celkového počtu hodin omezit provoz na čtyři dny v týdnu. Dosáhli bychom tak provozních úspor a poskytované služby by to nijak zásadně neovlivnilo,“ řekl Právu mluvčí ČP Matyáš Vitík.

S tím, že záměr nelze realizovat, se Česká pošta smířit nehodlá. Chce v té věci znovu jednat s ČTÚ i s představiteli vlády.

Mezi 1100 pobočkami, které si ČP pro svůj záměr vybrala, jsou také tzv. pošty partner provozované obecními úřady, místními prodejnami či jinými právnickými osobami. Vláda předloni schválila, aby na tyto franšízy bylo do roku 2025 převedeno 2500 z 3200 poboček.

Franšíz letos rychle přibývá

Cílem projektu Pošta partner je snížit náklady zvláště v těch místech, kde je provoz kamenné pobočky dlouhodobě ztrátový. Už existující franšízy jsou z 53 procent zřízeny na obecních úřadech a ty ostatní provozují spotřební družstva či živnostníci.

Projekt Pošta partner od svého počátku narážel na nedůvěru obcí i na obavy obyvatel, že to služby zhorší. Překonat jejich obavy se daří až letos, kdy se proces podstatně zrychlil. Dosud tak bylo na franšízy převedeno 356 poboček, tedy jedenáct procent celé sítě.

Na rušení kamenných pošt ovšem nesmějí doplácet místní obyvatelé. Pošta partner jim musí poskytovat všechny základní služby. Tedy příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO i prodej známek, kolků a novin.

Zajistit v menších obcích pět dnů v týdnu chod poštovní pobočky či franšízy není při omezeném počtu pracovníků samozřejmě snadné. Z toho také vyplývají představy ČP o omezení jejich provozu. To by se ovšem musela změnit nejen tuzemská, ale i evropská legislativa, což není v dohledné době reálné.