Nejvíce čokolády na světě nevyváží Švýcarsko, ale Německo

Ačkoliv se to může zdát překvapivé, Švýcarsko zdaleka není největším vývozcem čokolády. Do země helvétského kříže se sice za sladkou pochutinou ve velkém cestuje, ale statistiky za rok 2016 ukazují, že před Švýcarskem či Belgií s přehledem vévodí Německo. Žebříček zveřejnil britský deník The Telegraph.