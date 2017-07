Náklady na projekt společnost nezveřejnila. Musk nicméně uvedl, že pokud by firma nedokázala baterii včas dokončit, stálo by ji to minimálně 50 miliónů dolarů (více než miliardu korun), řekl na tiskové konferenci v australském městě Adelaide.

Baterie se bude nabíjet elektřinou z větrné farmy francouzské společnosti Neoen. Uloženou energii bude dodávat do sítě v době zvýšené spotřeby elektřiny. Na Twitteru Musk napsal, že baterie bude třikrát výkonnější, než dosud na světě funguje.

This will be the highest power battery system in the world by a factor of 3. Australia rocks!! https://t.co/c1DD7xtC90