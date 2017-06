Jak v úterý sdělil generální ředitel ČD Pavel Krtek, vlastnictví Masarykova nádraží bude pro tohoto železničního dopravce konkurenční výhodou v budoucí soutěži na provoz vlaků z Letiště Václava Havla do pražského centra.

Jednou z priorit Sobotkovy vlády

Jde o projekt rychlodráhy, která má vzniknout modernizací dnešní jednokolejné Buštěhradské dráhy z Masarykova nádraží přes Dejvice a Veleslavín do Kladna a vybudováním odbočky z ní na letiště.

Vláda tento záměr schválila již v roce 1999. Start modernizace se ale léta odkládal a v roce 2009 jej ministerstvo dopravy (MD) pro nedostatek finančních prostředků uložilo k ledu.

Oživen byl projekt až s nástupem koaliční vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). V červnu 2015 ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) schválil variantu, podle níž budoucí rychlodráha o dvou kolejích povede v Praze z Masarykova nádraží přes Negrelliho viadukt do Stromovky, z ní tunelem do Dejvic a dále do Veleslavína s odbočkou na letiště na Dlouhé míli. Cesta na letiště z centra se tak má zkrátit na pouhých 27 minut a cestující nebudou muset na rozdíl od současného stavu přestupovat z metra na autobus.

První etapou modernizace Buštěhradské dráhy je rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze 7. Tu Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila za účasti Sobotky 8. června.

Nadále ovšem trvají spory MD s městskou částí Praha 6, která požaduje, aby úsek Dejvice–Veleslavín nebyl povrchový, ale celý procházel tunelem. To by celou stavbu mohlo prodražit nejméně o tři miliardy korun, s čímž ministerstvo nesouhlasí.

Krnáčová chce prodloužit metro

Vzhledem ke zmíněnému sporu se odhaduje, že rychlodráha propojí letiště s pražským centrem a Kladnem až v roce 2027. To také nyní vedlo primátorku hlavního města Adrianu Krnáčovou (ANO) k požadavku, aby se zvážila možnost prodloužit na Letiště Václava Havla dnešní linku A pražského metra.

„Rychlodráha na letiště se sice připravuje, ale není pražskou stavbou a SŽDC ji nepostaví dříve než za deset let. Já bych ráda zmapovala i jiné možnosti, jak propojit letiště s centrem,“ prohlásila Krnáčová. V obou případech by šlo o obrovské investice. Celá rychlodráha si na nákladech vyžádá až 31 miliard korun a metro by nebylo o mnoho lacinější.

Do věci se už osobně zapojil i Sobotka, který rychlodráhu považuje za jednu z priorit. Na nedávné schůzce s Pavlem Krtkem jednal o přímém zapojení Českých drah do tohoto projektu.