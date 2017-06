Na Zlínsku kolem místa nálezu prasete nakaženého africkým morem vyhlásili veterináři ochranné pásmo, takzvanou zamořenou oblast. [celá zpráva]

„Zvířata byla kousek nad plotem nemocnice, sestřičky cítily silný zápach zdechliny, proto upozornily myslivce. Ti objevili dva kusy, velkou bachyni kolem šedesáti kilogramů a lončáka. Lončák byl jen kousek od bachyně,“ sdělil Právu zdroj.

Žádný z obou kusů nebyl střelený. Jednalo se o úhyn. „Pravděpodobně na následky té nemoci,“ dodal zdroj.

Obě prasata byla ihned odvezena na vyšetření



Myslivecké sdružení, v jehož honitbě se africký mor prasat nyní objevil, má okamžitý zákaz lovu černé zvěře, a to v perimetru deseti kilometrů. „Myslivci mají jen identifikovat další možné kusy podle čichu, zda není někde další rozkládající se padlina. Nastoupí velice pravděpodobně drastická veterinární opatření. Čekáme, co bude dál. Zatím nevíme, co bude dít ani po stránce myslivecké, ani směrem k lidem, kteří zde chovají domácí prasata,“ potvrdil Právu šéf Okresního mysliveckého spolku Zlín Zdeněk Hluštík.

„Oba uhynulé kusy byly okamžitě převezeny na vyšetření do Olomouce a následně do Jihlavy. Zatím mor Jihlava potvrdila u jednoho zvířete. Na zprávu z vyšetření druhého kusu zatím čekáme,“ dodal Hluštík.

Lidé mají obavy



Nemoc není přenosná na člověka, lidé však přesto mají obavy. „Je velice aktuální nebezpečí přenosu na intenzivní chovy domácích prasat, které by to mohlo totálně zdecimovat. Možnost přenosu je v desítkách kilometrů. Nechceme nikdo nic zanedbat,“ dodal Hluštík.

Podle myslivců hrozí reálné riziko, že je nakaženo více kusů. Divoká prasata jsou ve Zlínském kraji přemnožená. „Myslím, že to tak může být, hustota populace černé zvěře je poměrně velká,“ konstatoval šéf zlínských myslivců.