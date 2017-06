Premiér uvedl, že záchrana byla nutná, aby byli ochráněni drobní střadatelé, nepřišli o své úspory a zajistilo se „dobré zdraví našeho bankovního systému“.

„Bez nabídky (banky) Intesa Sanpaolo by měla krize těchto dvou bank vážný dopad na celý italský bankovní systém,“ uvedl finanční analytik z Messina Group. Banky jsou kvůli vysokému podílu špatných úvěrů nejslabším článkem italské ekonomiky. Počátkem měsíce Evropská komise schválila návrh italské vlády na rekapitalizaci nejstarší banky na světě Monte dei Paschi di Siena, která požádala stát o dodatečný kapitál ve výši 8,8 miliardy eur. Byla nejhorší v evropských zátěžových testech, přitom v Itálii je čtvrtá co do objemu poskytnutých úvěrů. [celá zpráva]

Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza přebírá v pondělí přední italský bankovní dům Intesa Sanpaolo. Obě banky zůstanou díky tomu otevřené, ujistil Italy ministr hospodářství Pier Carlo Padoan.

Vláda dosadí do čela obou bank svého správce a Intesa převezme za symbolické jedno euro jejich zdravá aktiva. Rychle uvolněné peníze od vlády jí mají usnadnit hladký průběh operace.

Náklady ponese stát



Sanaci nesplácených úvěrů a náklady na restrukturalizaci ponese stát, který se zaručí za ztráty těchto položek až do výše 12 miliard eur, uvedla vláda. Celkové náklady státu ale mohou dosáhnout až trojnásobku toho, co vláda původně předpokládala. Podle ministra Padoana by se část těchto nákladů mohla nakonec získat zpět.

Sídlo Banca Popolare di Vicenza

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Uzavření obou bank s použitím státní pomoci v pátek předběžně schválila Evropská komise a v neděli dala zelenou i konečné podobě plánu poté, co Evropská centrální banka oznámila, že obě finanční instituce jsou na pokraji insolvence a nezískaly dostatek nového kapitálu. Příslušná eurokomisařka Margarethe Vestagerová řekla, že umožnila použít státní pomoc, aby se Itálie „vyhnula ekonomickým problémům v oblasti Benátek“. I tak ale může podle listu la Reppublica přijít o práci na 4000 lidí.

Rychlým rozhodnutím o uvolnění pomoci si Řím zajistil, aby řešení situace obou bank bylo v domácí režii a neřídilo se přísnějšími pravidly EU pro tyto případy. Obě banky jsou hluboce zadlužené a nebyly schopny se vypořádat s vysokým objemem nesplácených úvěrů. Od finančních orgánů Evropské unie sice dostaly víc času na získání kapitálu, sehnat ho se jim ale nepodařilo.

Pomoc v rozporu se proklamovanými zásadami EU



Podle komentátora agentury Bloomberg Ferdinanda Giugliana je způsob řešení insolvence dvou italských bank výsměchem plánům Evropské unie na vytvoření ”bankovní unie”. Sanaci ztrát bude hradit z velké většiny italský daňový poplatník, což je v rozporu s požadavkem EU, aby se na řešení krachujících bank podíleli i věřitelé s akcionáři a aby se náklady státu na tyto akce omezily. V tomto případě se na ztrátách budou z věřitelů podílet jen akcionáři a část držitelů dluhopisů.

Italský plán pro dvě malé banky se podle Giuglianeho diametrálně liší od nedávného rozhodnutí Španělska prodat ztrátovou Banco Popular společnosti Banco Santander za jedno euro. Banka Santander převzala i nesplácené úvěry Popular a budoucí právní rizika.