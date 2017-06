Předseda Senátu Milan Štěch na sjezdu odborů v Olomouci navrhl řešit nedostatek pracovníků tím, že se budou OSVČ zvyšovat odvody. Chtěl by tím prý přimět „pseudopodnikatele” k zaměstnanecké práci. Spustil tím lavinu kritiky nejen od politických soupeřů. Asociace malých a středních podniků žádá Štěchovo odvolání. [celá zpráva]

„Drobné a střední podnikání je ve vyspělých zemích důležitou součástí ekonomiky, ať už s ohledem na zaměstnanost, nebo na podíl na HDP. Vůbec si nedovolím hodnotit efektivitu využití jednotlivého OSVČ z národohospodářského hlediska – zda je lepší jako malíř pokojů, nebo jako zaměstnanec u pásu,” řekl Novinkám ekonom ČSOB Petr Dufek.

Štěch prokazuje vysokou míru odtržení od reality ekonomického života v naší zemi Lukáš Kovanda, ekonom Cyrrus

„Cesta zvyšování odvodů mi připadá jako nevhodná a vlastně i neefektivní. Stát by se měl spíše snažit, aby všichni platili, co mají, a jinak by se měl starat především o podnikatelsky příznivé klima, respektive podnikání lidem dále nekomplikovat,” dodal.

„Pan Štěch prokazuje vysokou míru odtržení od reality ekonomického života v naší zemi. U vysokého ústavního činitele jde o zvláště znepokojivé znamení a sociální demokracii připraví o další hlasy v nadcházejících parlamentních volbách,” myslí si ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

„Štěch nahlíží občany, z jejichž daní je sám placen, jako slepice, které mají státu snášet dostatek vajec. To už ale činí. Složená daňová kvóta, tedy podíl celkového inkasa daní, cel a sociálních odvodů na velikosti ekonomiky, bude příští rok nejvyšší minimálně od roku 2011,” upozornil.

Michl: Zvedl bych odvody politikům



„Štěchovi je to ale stále málo. Vadí mu, že hnědé slepice, volně pobíhající po zahradě, a snášející tudíž vejce zdravější, s vyšším obsahem živin ve formě přidané hodnoty, nedávají státu tolik vajec, co slípky bílé, pečlivě monitorované a chráněné ve velkochovu, ovšem s nižší kvalitou svých vajec,” popsal příměrem Kovanda.

Mělo by se začít snižováním odvodů zaměstnanců Pavel Sobíšek, ekonom UniCredit Bank

Řešením podle ekonoma není srovnávání podmínek mezi bílými a hnědými slepicemi, mezi zaměstnanci a OSVČ, protože takové srovnání podmínek není dost dobře možné, ale obecně snížení zatížení práce sociálními odvody, zejména těmi, kterým čelí zaměstnavatelé.

”Česko vykazuje jeden z nejvyšších podílů objemu sociálních odvodů na hrubém domácím produktu v hospodářsky vyspělém světě. S přehledem nás v tomto ukazateli předčí jediná země, a to Francie, jejíž veřejné finance jsou ovšem časovanou bombou,” uzavřel Kovanda.

„Raději bych zvednul odvody politikům, ať se nechají zaměstnat,” glosoval Štěchův návrh ekonom a externí poradce ministra financí Aleš Michl. „Přes daně bych to neřešil, náš trh práce pokřivily dotace a pobídky – ty by měly postupně mizet,” soudí.

Podle ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška na sebe živnostníci berou podnikatelská rizika a musejí vytvářet příjmy, které jim kompenzují benefity, jaké dostávají zaměstnanci, jako například placenou dovolenou.

Závan staré doby



„Je proto přirozené, že jsou živnostníci proti zaměstnancům zatíženi nižšími odvody, a takto to funguje, pokud je mně známo, ve všech evropských zemích. Je pravdou, že v Česku jsou rozdíly mezi odvody zaměstnanců a živnostníků poměrně velké, to je ale spíš výsledek vysokých odvodů zaměstnanců. Pokud se tedy mají rozdíly mezi těmito dvěma skupinami snižovat, a o tom je legitimní diskutovat, mělo by se začít snižováním odvodů zaměstnanců,” uvedl.

Štěchův návrh označil za amatérský a nepromyšlený. „Ideologicky z něj cítím závan staré doby, kdy byl pranýřován každý, kdo nebyl zaměstnancem státního podniku. Moc by mě zajímalo, jak by autor návrhu rozlišoval mezi podnikateli a pseudopodnikateli, jak je nazývá,” ptá se Sobíšek.

Za předvolební rétoriku považuje Štěchovy výroky také ekonomka Next Finance Markéta Šichtařová. „Chápu jedno: Blíží se volby. Nechápu ale něco jiného: Jak hluboko byl Štěch jen kvůli volbám ochoten klesnout. Protože nemohu věřit tomu, že by byl tak hloupý a sám věřil tomu, co říká. Spíš v tom vidím jen snahu zalíbit se,” komentovala.

Podnikatelů letos ubylo o 10 tisíc

Podle jejího soudu tím ale ”zatloukl ČSSD poslední hřebíček do rakve”. „Takhle mluvit by mohl neomarxista, od toho by se dalo pochopit, že plácá na omleté téma parazitů-živnostníků. Ale na někoho, kdo se označuje za sociálního demokrata, je to dost přes čáru,” soudí. Do diskusí, zda by to ekonomice pomohlo, či ublížilo, se nechtěla pouštět a tím tyto podle ní nepřijatelné myšlenky „legitimizovat”.

„Nevidím moc velký morální rozdíl mezi tím, likvidovat nyní programově živnostníky, a mezi tím, jako komunisté v padesátých letech likvidovali takzvané kulaky, kteří přitom dávali práci a živili polovinu vesnice,” soudí ekonomka.

Počet podnikatelů v Česku klesl v letošním prvním čtvrtletí o 10 tisíc na 971 tisíc. V roce 2011 překračoval jejich počet milión. Loni podnikatelů naopak pět tisíc přibylo, vyplývá z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).