Proti rychlému zavádění eura je z politických stran zejména ODS. Se společnou měnou by nespěchalo ani hnutí ANO.

„Není kam pospíchat. Pokud by se eurozóna reformovala, jsme připraveni o tom debatovat, ale teď mluvit o zavedení eura je podle mě nesmyslné,“ prohlásil nedávno Andrej Babiš, šéf hnutí ANO.

ČSSD naproti tomu chce, aby Česko rychle vstoupilo do mechanismu směnných kurzů ERM II, který je předstupněm pro zavedení jednotné evropské měny. Euro chtějí zavést i KDU-ČSL, hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a TOP 09. Vyplynulo to z úterní předvolební diskuse Politika & Podnikání – Volby 2017 zaměřené na finanční otázky, kterou uspořádala Hospodářská komora ČR.

„Vstup do eurozóny je opravdu velkým krokem, který je třeba dobře zvážit. Apeloval bych proto na politiky, aby s termínem příliš nespěchali a dobře zvážili všechna pro a proti. Uvědomme si navíc, že v rámci Evropské unie velmi dobře prosperují jak státy, které si ponechaly vlastní měnu, tak i ty, které platí eurem,“ poznamenal prezident HK Vladimír Dlouhý.

Pro firmy by mohlo být přijetí eura výhodné, protože by se jim snížily transakční náklady a nemusely by se také zajišťovat proti kurzovým změnám.

„Ale je tu i druhá strana mince. Společná měna přináší spoluzodpovědnost za všechny další členy eurozóny. Pokud se tedy některá ze zemí dostane do problémů, jako třeba v minulosti Řecko nebo další jihoevropské státy, poneseme určitým dílem finanční zodpovědnost i my. Je otázkou, jak toto dokážou politici obhájit před občany a jaké podmínky budou schopni vyjednat,“ dodal Dlouhý.

Vladimír Dlouhý

FOTO: ČTK

Postoj k euru štěpí politiky

„V našem programu chceme slíbit, že když bude sociální demokracie v další vládě, uděláme vše pro vstup do systému směnných kurzů,“ oznámil ekonomický expert ČSSD Michal Pícl. Podle něj to neznamená, že by se zároveň pevně stanovil termín zavedení eura v Česku nebo směnný kurz, v němž by se koruna za euro měnila. Ukáže to ale evropským partnerům, že Česko má zájem v budoucnu společnou měnu přijmout.

„Vnímáme projekt eura jako politický, který nás vede do civilizovaného západního světa. Jsme ve střední Evropě a jednoznačně se ukázalo, že platí, že čím víc tu je západních hodnot, tím méně je tady vlivů východních,“ řekl Marian Klásek z TOP 09.

Ekonomický poradce KDU-ČSL Ivan Pilip řekl, že nová vláda by měla rychle stanovit přímo termín zavedení eura.

„Jednotná měnová politika nastavená Evropskou centrální bankou je optimální buď pro severní, nebo pro jižní část, nelze vytvářet měnovou politiku prospěšnou pro všechny,“ řekl poslanec za ODS a ekonomický expert této strany Jan Skopeček. ODS chce podle Skopečka usilovat o vypsání referenda o přijetí eura.

Hotovostní platby mají význam

Stát by současně neměl usilovat o omezování nebo rušení hotovostních transakcí, shodli se dále účastníci diskuse pořádané Hospodářskou komorou. Zákaz hotovostních plateb by Skopeček považoval za významné omezení lidské svobody. Stát by podle něj ani neměl hledat způsoby, jak bezhotovostní platby podporovat.

Také ekonomický expert ČSSD Michal Pícl je přesvědčen, že stát by do volby mezi hotovostními nebo bezhotovostními platbami neměl zasahovat.

„Platbu hotovostí bych nezakazoval. Jako sociální demokraté nebudeme nikomu nařizovat, jestli má platit tím, nebo oním. Myslím si, že se vědecký pokrok o tuto oblast postará,“ řekl a připomněl, že počet bezhotovostních plateb se razantně zvýšil s rozšířením bezkontaktních platebních karet.

Marian Klásek z TOP 09 prohlásil, že nevidí jediný důvod pro rušení hotovosti, přestože podle některých odborníků hotovostní platby usnadňují fungování šedé ekonomiky.

„Význam hotovostních plateb je větší pro nejmenší firmy a živnostníky. Hlavní důvod pro přijímání hotovosti je pro firmy přání zákazníků a obchodních partnerů,“ dodal.