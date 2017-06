Poslaneckou sněmovnu v úterý čeká druhé čtení vládní novely zákona o silniční dopravě, která znamená vyšší pravomoci kontrolních orgánů ohledně taxislužeb. Podle návrhu je možné například řidiči na místě udělit pokutu za nevydání dokladu o přepravě. Nespolehlivým řidičům mohou státní i městští policisté zadržet průkaz taxislužby. V dalším řízení se pak rozhodne, zda bude průkaz zadržen až do vynesení pravomocného rozhodnutí.

Částí veřejnosti je ale novela vnímána jako snahu vyřešit otázku digitální platformy Uber, která se pohybuje na hraně zákona. Podle spoluzakladatele elektronické platformy Liftago Ondřeje Krátkého, která na rozdíl od Uberu využívá výhradně služeb licencovaných taxikářů a nezakrývá, že provozuje taxislužbu, je však hlavním účelem novely něco jiného. Dát městům pravomoci poradit si s taxikáři, kteří se dopouštějí nekalých praktik.

Je podle vás vládní novela zákona o silniční dopravě krokem správným směrem?

Vládní návrh je prvním počinem, kdy si město umí na sebe ušít bič, aby konečně dokázalo vyhnat taxi šmejdy z ulic. Město může po letech získat pravomoci, aby si poradilo s těmi špatnými taxikáři. Dosud je mohlo poslat do správního řízení, kterému se vyhnuli.

Policisté při zásahu proti taxikářům v centru Prahy

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Jak jste se díval na pozměňovací návrhy, které neprošly, tedy návrh poslance Václava Zemka (ČSSD) na zavedení institutu elektronické objednávky a návrh poslance Pavla Čiháka (ANO), který zaváděl institut zprostředkovatele?

Návrh pana poslance Čiháka se snažil se dát dispečinkům, mobilním platformám a dalším zprostředkovatelům povinnost spolupracovat s licencovanými taxikáři. Zprostředkovatel by pak měl zákonnou odpovědnost.

Tento návrh jsem rozhodně vnímal pozitivně. Jsme česká platforma, děláme všechno legálně, máme tady 160 tisíc uživatelů a nejlépe hodnocenou aplikaci v Evropě a nepotřebujeme porušovat žádný zákon. Naopak. Odpovědnost nám nevadí. Pokud stát bude dostatečně digitální, rádi se na něj napojíme.

Pozměňovací návrh pana poslance Zemka na zavedení institutu elektronické objednávky teoreticky kterémukoliv šmejdovi umožňoval stáhnout si aplikaci, nebo si vytvořit novou, přes kterou by mohl okrádat turisty. Modernizace totiž není možná bez odpovědnosti zprostředkovatelů.

Na svém facebookovém profilu jste uváděl, že na „opravdu moderní evropské legislativě“ se pracuje. Pokud to dobře chápu, v tomto případě se jedná o jiné zákony, než o kterých jsme zatím mluvili. V čem by spočívala případná modernizace?

Pracovní skupina, která se zabývá modernizací, řeší tyto otázky: Je v dnešní době potřeba taxametr? Pokud ne, jak zachovat možnost státu fiskální kontroly a daňové evidence? Lze to dělat přes aplikaci? Pokud ano, musí být certifikovaná? Jakým způsobem napojíme na stát podnikatelské údaje řidiče, který si vydělává prostřednictvím dané platformy? Jak bude fungovat stanovení cen? Jak zachovat dostupnost taxislužby pro lidi bez aplikací?

Zodpovězení těchto otázek by mělo pomoct maximalizovat pozitivní efekt pro spotřebitele, snížit náklady pro podnikatele a zároveň zachovat funkci státu v ochraně spotřebitele a bezpečnosti.

Jak by ta legislativa v ideálním případě vypadala podle vás?

Pokud jde o funkci taxametru, tak v dnešní době už nedává smysl, aby to byla nějaká krabička, pokud bude existovat nějaká odpovědnost podnikatele za to, že ta činnost je evidovaná a aplikace certifikovaná. Dává smysl si říct, které funkce ten taxametr má mít a ty funkce zajistit elektronicky. Vše lze dnes garantovat nějakou elektronickou aplikací, která by nesla jasnou právní odpovědnost.

Potřebujeme, aby nám stát umožnil digitálně ověřovat, zda má daný řidič licenci. Dnes musíme u nových řidičů kontrolovat několik dokumentů ručně.

Aplikace Liftago

Liftago působí zatím v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. Máte v plánu expandovat i mimo Česko a Slovensko?

Máme rozpracovaných několik zahraničních měst. Nicméně se momentálně musíme věnovat jednak legislativě, jednak firemní klientele, která se nám teď rozjela. Dále chceme spustit nová města v Česku, protože už v nich máme řidiče. Teprve ve chvíli, kdy se nám trochu uvolní ruce, můžeme spustit nějaké další zahraniční město. Velmi zajímavá je pro nás v tuto chvíli Budapešť.

Nakolik si věříte, že v zahraničí budete konkurenceschopní a nabídnete produkt, který bude pro tamní klienty zajímavý?

Na zahraničí jsme si vždy věřili. Naše aplikace je totiž hodnocená jako nejlepší v Evropě. Nejen českými uživateli, ale i těmi zahraničními. Klientů se vždy ptáme na zpětnou vazbu. Turisté často píší, že doma využívají služeb Uberu, myTaxi a podobně, „kéž byste byli i u nás”. Zpravidla nejde o to, že bychom měli krásnější aplikaci, ale o to, že si mohou vybrat řidiče. Pokud je někdo častým uživatelem, tak ví, že službu mnohem více ovlivní řidič než samotná aplikace.

Jestli přijede včas, zda se chová slušně... V případě, že zákazník spěchá, jestli si vytkne za cíl dovézt ho včas. To jsou důležité věci, které u nás fungují, díky tomu, že máme aplikaci založenou na konkurenčním principu a výběru řidiče. Ten se pak snaží, aby byl co nejlepší a tím si více vydělal. Věříme si v tom, že tento princip bude fungovat na každém trhu.

Uber nedávno publikoval výsledky. Snížil ztrátu na v přepočtu 16 miliard korun a jeho hodnota je 1,62 biliónu. Jak jste na tom vy?

Kdykoliv vyděláme více peněz, investujeme do dalšího rozvoje, například do zmíněného segmentu firemních zákazníků. Nicméně jsme se ve firmě již shodli, že se alespoň na chvíli chceme dostat do zisku.

Měsíční objem zprostředkovaného jízdného přesahuje 20 miliónů korun. Důležitější je pro nás však objem zákazníků, kteří s námi dnes jezdí. V Česku jde o 160 tisíc aktivních zákazníků. Měsíčně ve třech českých městech převezeme asi 110 tisíc lidí. Jen v Praze jezdí na Liftagu zhruba 1100 aktivních řidičů.