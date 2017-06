Vedoucí představitelé EU by podle Sorose měli Evropanům přiznat, co se v minulosti při integraci nepodařilo a jak to napravit. Jen po zásadních reformách podle finančníka dokáže EU čelit sílícím protievropským náladám a nepřátelským mocnostem, které ji obklopují.

Na dotaz, jaké mocnosti má na mysli, Soros vyjmenoval: „Putinovo Rusko, Erdoganovo Turecko, Sísího Egypt a Amerika, jakou by ji chtěl udělat Trump.“

Evropské smlouvy podle Sorose potřebují předělat a umožnit „vícerychlostní“ blok, kde budou mít země větší možnost volby v míře integrace.

Současně podpořil i německý nápad snížit příspěvky z fondů EU pro země, které nerespektují zákony Unie. Kritice v oblasti práva čelí často například Polsko a Maďarsko, píše CNBC.

Brexit jako šance pro reformu



Slavný finančník se vyjádřil i k tématu brexitu. Evropští politici by podle něj neměli dovolit, aby vyjednávání s Velkou Británií převážilo nad prací kolem reforem.

„EU musí odolat pokušení vytrestat Británii a měla by přistoupit k vyjednáváním v konstruktivním duchu. Měla by využít brexit jako katalyzátor dalekosáhlých reforem,“ řekl.

Brexit podle něj uškodí oběma stranám. Investor věří, že „rozvod“ může trvat až pět let. Během nich by mohla EU využít šanci proměnit se natolik, aby pak opět lákala ke vstupu další země – i včetně Británie.