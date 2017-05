Založením vlastního dopravního podniku samospráva reagovala na potíže v autobusové dopravě v souvislosti s vládním nařízením o navýšení platů řidičů.

Cena za provoz bude podle náměstka hejtmana Jaroslava Komínka (KSČM) zhruba stejná, jako jsou současné náklady na dopravu.

Autobusy krajského dopravce by se nejprve měly objevit na Ústecku, kde současný provozovatel skončí zřejmě nejpozději do dvou let. Pro návrh radních zvedlo ruku 34 zastupitelů, 11 bylo proti a šest se zdrželo.