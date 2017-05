Změny jsou součástí novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která začíná platit 1. června. Doposud šlo registrovat auto nebo provést změnu vlastníka jen na úřadu, kde bylo auto dosud registrováno, tedy v místě trvalého bydliště dosavadního majitele.

Například majitel auta s trvalým bydlištěm v Ostravě, který pracuje v Praze, si tak na tyto úkony musel brát dovolenou.

Na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností bude možné nově vyřídit také vyřazení vozidla z provozu, nahlášení zániku vozidla, žádost o registrační značku na přání či na nosič kol nebo zápis přívěsu. Mapu a seznam příslušných úřadů zveřejnilo ministerstvo na webu.

„Jsem rád, že se nám povedlo tyto zjednodušující věci pro motoristy prosadit a kontakt s úřady tak pro všechny bude jednodušší,” řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Zpřísnění kontrol emisí

Novela nově ukládá autoservisům povinnost oznámit majiteli při zásadních zásazích do vozu, například při odstranění filtru pevných částic, že tím vozidlo ztrácí způsobilost provozu. To je podle ministerstva důležité proto, že v minulosti se při odhalení podobných změn majitel vozidla často odvolával na to, že je udělali v servisu bez jeho vědomí.

„Teď bude existovat dokument o tom, že klient věděl, že jeho vozidlo ztrácí technickou způsobilost,” uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. Servisy mohou být postiženy až půlmiliónovou pokutou za to, že klienty o změnách odporujících řádnému používání vozidla dostatečně neinformovaly.

Další změnou je povinnost fotograficky dokumentovat testy vozidel ve stanicích měření emisí. Podobně se už fotí vozidla při STK.

„Objevují se informace, že od června neprojde na STK vozidlo, které má stočený tachometr. Trestáni tak údajně budou motoristé, kteří si v dobré víře koupili od podvodníků vozidlo se stočeným tachometrem. Není to pravda, žádnou takovou změnu novela neobsahuje a poctiví provozovatelé vozidel se rozhodně nemusí bát, že je budeme postihovat za něco, co nezpůsobili,” uzavřel Neřold.