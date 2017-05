Sdílení elektrických skútrů funguje podobně jako sdílení aut. Zákazník si jeho polohu vyhledá pomocí mobilního telefonu, objedná a platí pak za čas a ujeté kilometry.

Při zavádění služby Motit se v Barceloně ukázalo, že ve skútrech zabudované přijímače signálu amerického systému GPS (Global Positioning System) neposkytují dostatečně přesná data, která jsou v podmínkách úzkých barcelonských uliček mezi vysokými domy stěžejní. Bez přesné lokalizace by uživatelé služby nebyli schopni objednaný skútr snadno najít.

Španělští tvůrci se proto obrátili na evropskou agenturu GSA, zda by bylo možné využít evropský navigační systém Galileo. GSA souhlasila a projekt navíc podpořila miliónem eur (26,5 miliónu korun) z peněz výzkumného programu Horizon 2020.

Pro Prahu hledají partnera



„Když se zkombinují signály systému Galileo se signály systému GPS a případně dalších navigačních systémů, máte najednou k dispozici větší počet satelitů a větší počet nových signálů,“ vysvětlil koordinátor Motit Martí Jofre. Upozornil, že signál mnohdy blokují vysoké mrakodrapy.

Sdílené elektroskútry fungují zatím v Barceloně a Paříži, připravují se na spuštění v Miláně. V budoucnu by službu Španělé rádi spustili i v hlavním městě Česka. V úterý to v Praze řekl ředitel společnosti Going Green a akcionář firmy Motit Valentin Porta. Společnost nyní hledá místního partnera. Po jeho nalezení je spuštění projektu otázkou půl roku, uvedl Porta.

V Barceloně stojí minuta jízdy 18 centů (4,80 koruny), v Česku by byla cena pravděpodobně nižší. Pro zahájení provozu v novém městě společnost počítá s 50 skútry.

Projekty založené na sdílené ekonomice v Česku v současnosti rostou, v případě sdílení aut se jich ale zatím účastní jen malé procento motoristů. Podle odhadu Asociace českého carsharingu je v Česku aktuálně touto formou půjčováno na 500 vozů v Praze a velkých městech.