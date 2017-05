USA drží ve státních strategických rezervách 687,7 miliónu barelů ropy uložených v solných jeskyních a nádržích v Texasu a Lousianě. Rezervy slouží k rychlému doplnění zásob v případě přírodních katastrofy nebo jiných nečekaných událostí.

V příštích deseti letech má stát získat z prodeje této ropy 16,6 miliardy dolarů, které půjdou na snižování státního dluhu. Prvních půl miliardy dolarů z prodeje mají USA získat podle Trumpova návrhu rozpočtu na rok 2018. Příjmy z ropy by měly pomoci vedle dalších opatření stabilizovat americký státní dluh. Ten šplhá k astronomickým 20 biliónům dolarů, vůči kterým je 17 miliard dolarů jen kapkou v moři.

Návrh také počítá s rozšířením těžby ropy na Aljašce i do oblasti přírodních rezervací a prodejem elektrických vedení na západě země soukromníkům. Tato rozpočtová opatření ale zřejmě budou čelit odporu Kongresu, píše Bloomberg. Musel by se také změnit zákonný limit, podle kterého nesmějí ropné rezervy klesnou pod 450 miliónů barelů. Po prodeji poloviny zásob by to bylo jen 344 miliónů barelů.

Prodej části elektrického vedení má USA přinést 2,4 miliardy dolarů. Další tři miliardy by mělo přinést obnovení poplatků za ukládání jaderného paliva v roce 2020.