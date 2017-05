Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), jejíž ústředí sídlí v Pekingu, je na základě posledních údajů o výši bilanční sumy největší světovou bankou. Zřízení pobočky v Česku banka chystá na poslední čtvrtletí letošního roku, licenci získala na počátku května.

Na rozdíl od poboček bank, které mají sídlo v členské zemi EU a které se účastní systémů pojištění vkladů v dané zemi (například pobočka polské mBank v Polsku, ING Bank v Nizozemsku, ale i pobočka další čínské banky - Bank of China, jejíž evropská centrála má sídlo v Maďarsku), u nově příchozí ICBC je situace odlišná.

„Protože se jedná o pobočku s ústředím mimo EU, účastní se přímo českého systému pojištění vkladů. Na českém bankovním trhu je tedy banka ICBC první a jedinou pobočkou banky, která nemá sídlo v ČR, ale řídí se českým systémem pojištění vkladů,“ vysvětluje Kadlecová.

Pojištěno do 2,65 miliónu



Vklady klientů pobočky ICBC v Praze jsou tedy pojištěné u Garančního systému finančního trhu a vztahují se na ně stejné podmínky pojištění jako na vklady uložené v českých bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách. Základní limit pojištění činí i v tomto případě 100 000 eur (2,65 miliónu korun) na jednoho klienta u jedné instituce.

Tento základní limit platí i v ostatních zemích EU, u některých je ve výjimečných případech i vyšší. Na druhou stranu v Česku je výplata pojištěných vkladů nově do sedmi pracovních dní, v EU je to až dvacet dní, upřesnila pro Novinky Kadlecová.

Investiční fond čínské banky ICBC by také mohl vstoupit jako strategický partner do koncernu Vítkovice Jana Světlíka. ICBC nyní zkoumá, jak na tom firma je. Řekl to při nedávné návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Číně ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Vítkovice již dříve uvedly, že jednají s různými zájemci, a i uchazečů z Číny je více. [celá zpráva]