„Já to velice vítám, že chce před volbami otevřít klíčovou debatu pro strategické směrování ČR. To je věc, o níž by byť nepřímo, měli rozhodovat voliči. Sice jsme si v referendu odhlasovali, že se připojíme k evropské měnové unii, nicméně je také férové si říci, že eurozóna se v mezidobí změnila; ta je dnes opravdu jiná, než byla v roce 2004,“ prohlásil v neděleních Otázkách Václava Moravce Rusnok.

Také podle bývalého guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy je dobře, že premiér tuto debatu otevírá, „protože ze strany politiků ji postrádám“.

„Já jsem v tom neutrální, euro je pro mne jen zafixování kurzu. Nemění to nic na výkonnosti ekonomiky, nevyřeší to bolesti ekonomiky, kterou má ČR, jako je nedostatečná výkonnost státní správy,“ dodal Tůma. Podle něho by přijetí eura mohlo být zajímavým řešením pro velké rezervy v eurech, které ČNB nakoupila a teď přemýšlí co s nimi. S Rusnokem se však shodují, že otázka, co s devizovými rezervami, nemůže být základním důvodem pro vstup do eurozóny.

„Musíme před volbami i po nich vést intenzivní veřejnou debatu o tom, jak budeme postupovat, abychom se neocitli na periferii Evropské unie, abychom se udrželi v jádru Evropské unie, a dříve nebo později se budeme muset odpovědět na otázku, ne jestli, ale kdy budeme schopni jako ČR přijmout společnou evropskou měnu,“ prohlásil před časem premiér Sobotka.