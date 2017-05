Tajná informace související s teroristickými záměry Islámského státu, kterou prezident USA Donald Trump vyzradil Rusku, pocházela od Izraelců. Ve středu to s odkazem na obeznámené zdroje napsal list The New York Times (NYT). Celý článek Tajnou informaci o záměrech Islámského státu získal Trump od Izraelců»