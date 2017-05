„Redukce nákladů a být co nejštíhlejší a nejefektivnější však zůstává součástí plánu,“ uvedla nicméně automobilka v prohlášení. Informace o snižování stavů však označila za spekulace, které nehodlá komentovat.

Propouštění má být součástí plánu společnosti na zvýšení ziskovosti a hodnoty akcií. Snížit počet pracovních míst by automobilka chtěla především prostřednictvím nabídek štědrého předčasného důchodu. Tím by chtěla do října výrazně zredukovat počet placených zaměstnanců.

Agentura Reuters nicméně podotkla, že tento plán by mohl narazit na nelibost amerického prezidenta Donalda Trumpa, pro nějž je zvýšení zaměstnanosti v automobilovém průmyslu jednou z programových priorit. Ford v USA zaměstnává zhruba 30 tisíc lidí.

Továrna v Mexiku nebude



Firma již dříve oznámila, že upustila od plánu vybudovat novou továrnu v Mexiku za 1,6 miliardy dolarů (zhruba 40,43 miliardy korun) s tím, že část těchto peněz použije na modernizaci stávajících linek v USA. [celá zpráva]

Trump v prezidentské kampani dlouhodobě kritizoval americké společnosti, které kvůli nižším nákladům vyrábějí zboží v Mexiku a následně je dovážejí zpět do USA. Opakovaně pohrozil zavedením 35procentní dovozní daně, respektive cla. [celá zpráva]