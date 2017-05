Starbucks má v plánu pořádat takzvané demokratické kavárny (Democracy Cafes), kde lidé dostanou příležitost popovídat si o volbách.

Sociální síť Twitter zamýšlí propagovat obsah, který bude lidi nabádat, aby se k volbám zaregistrovali, a to poslední den, kdy tak Britové mohou učinit – 22. května.

Uber plánuje svým uživatelům rozeslat výzvu, aby se hlasování zúčastnili. V den voleb jim pak nabídne odvoz k volební místnosti zdarma.

Podle průzkumu YouGov u voličů ve věkové kategorii od 18 do 24 let se 45procentní podporou jasně vítězí labouristé Jeremyho Corbyna.

Tento týden přitom unikl do tisku návrh radikálního krajně levicového programu, se kterým by strana měla jít do voleb. Ten se definitivně odklonil od úspěšné sociálnědemokratické politiky, kterou labouristé razili pod vedením dlouholetého premiéra Tonyho Blaira. Do programu se vrátilo znárodnění železničních společností, energetických společností a poštovních služeb. Dále se v něm objevuje výrazné zvyšování daní a veřejných výdajů.