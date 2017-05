S rozšiřováním výroby souvisí i nábor nových zaměstnanců, jichž chce firma do dubna 2018 ve Frenštátě přijmout až 200, z toho 135 do výroby a 65 do technických pozic.

„Ve výrobě to je průřez celým výrobním závodem, jsou to elektromechanici, navíječi, lakýrníci, svářeči, CNC obráběči. U technických pozic jde především o vývojáře, elektro a strojní konstruktéry a pracovníky nabídkového centra, kteří nabízejí nové produkty do celého světa,” řekl ředitel.

Siemens nyní ve Frenštátě vyrábí zhruba 60 tisíc motorů ročně. Výrobu chce navýšit asi o pětinu na 70 až 72 tisíc kusů.

„Vyvíjíme další produkty, jako jsou motory, které mohou pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu, a motory pro obráběcí stroje a výrobní zařízení,” uvedl Valný.

Investice ve výši 410 miliónů



Motory jsou určeny pro těžký provoz například v petrochemickém nebo zpracovatelském průmyslu nabízejí řešení pro digitalizaci technologie pohonů.

Firma chce ve Frenštátě letos a příští rok investovat dohromady 410 miliónů korun.

Kromě už spuštěné linky půjdou další investice například právě na výrobu motorů do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Siemens má v Česku sedm závodů a téměř 10 tisíc zaměstnanců. Výrobní závody provozuje zejména na Moravě, kromě Frenštátu například v Mohelnici na Šumpersku, v Brně a Drásově.

Závody Siemens v Česku dodávají technologie, produkty a služby v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury, automobilového průmyslu a informačních technologií.