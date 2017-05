Uberu programu umožňoval nabízet služby v oblastech, kde neměl povoleno působit, jako například ve městě Portland amerického státu Oregon.

Společnost ho zakázala letos ihned poté, co jeho existenci odhalil list The New York Times. Uber se hájí tím, že program pomáhá identifikovat uživatele, kteří porušují smluvní podmínky aplikace. Přispívá prý k omezení podvodů a ochraně řidičů.

V prohlášení portlandským úřadům Uber zdůraznil, že než v roce 2015 získal povolení k provozování své služby, software používal "mimořádně šetrně".

Technologii Uber zřejmě používal i v dalších částech světa, včetně Česka. Na konci roku 2015 řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman, že Uber zablokoval platební karty kontrolorům pražského magistrátu u svých služeb, takže si nemohli taxi objednat.

This is how Travis Kalanick treats his OWN employees. Who would associate with such a company?I certainly wouldn't!https://t.co/lU65iFeBKn