Benzín bude značen kruhem, nafta čtvercem a plynná paliva kosočtvercem. Uvnitř obrazce bude číslo uvádějící maximální podíl přidané biosložky. Například u oblíbeného benzínu Natural 95 je to necelých pět procent, proto E5. Stejné označení mají současně začít používat automobilky u nádrží nových vozů. Řidič tak třeba u půjčeného vozu snadno pozná, jaké pohonné hmoty může tankovat.

„Podobu obrázků stanoví norma ČSN. Nejzazší termín vydání normy je 30. 6. 2018, podle mých informací ale bude hotová za několik týdnů. Čerpací stanice se jí tak měly řídit od počátku platnosti zákona, což by mohlo být v létě,” řekl Novinkám ředitel České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) Jan Mikulec.

Novelu schválil minulou středu Senát. Po podpisu prezidentem Milošem Zemanem by měla začít kolem poloviny roku.

Srovnání s alternativami



Novela, která vychází ze směrnic Evropské unie, také ukládá čerpacím stanicím pomoci řidičům porovnat ceny fosilních a alternativních paliv. Konkrétně mají informovat „o ceně prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku porovnané s cenou motorového benzinu nebo motorové nafty“.

Definice myslí hodně dopředu, v Česku zatím funguje jedna experimentální čerpací stanice na vodík.

V Bruselu teď vymýšlejí, jakou metodikou by se to mělo dělat. Zavedeno to zatím nebylo v žádné zemi Evropy Jan Duspěva, šéf ČEPRO

Povinnost srovnávat ceny se distributorům nelíbí. Upozorňují přitom hlavně na to, že většinu ceny benzínu a nafty tvoří spotřební daň, která je u alternativních paliv výrazně nižší a vyjdou tak o několik korun levněji. Sazbu daní přitom může stát v budoucnu měnit. Pokud by se měl tedy řidič srovnáním na pumpě inspirovat třeba ke koupi vozu s alternativním pohonem a podmínky se změní, šlo by vlastně o zavádějící informaci.

Novela dodává, že způsob porovnání cen stanoví až prováděcí právní předpis, který připraví ministerstvo průmyslu a obchodu. A to nebude hned.

„V Bruselu teď vymýšlejí, jakou metodikou by se to mělo dělat. Zavedeno to zatím nebylo v žádné zemi Evropy,“ řekl šéf státní firmy ČEPRO Jan Duspěva. Podle jeho informací zřejmě půjde o srovnání cen benzínu vůči alternativám, ne nafty a alternativ.

Se zavedením E10 nebudou spěchat



Nově také norma zkracuje o jeden rok povinnost distributorů mít na 50 procentech čerpacích stanic v nabídce benzín E5 čili Natural s pětiprocentním obsahem biosložky. Nově tuto povinnost mají jen do 1. ledna příštího roku. Opatření má sloužit k ochraně staršího vozového parku. Pro některé modely jako třeba Škoda Favorit nebo Felicia není nově zaváděný benzin E10 s desetiprocentním podílem biosložky vhodný. V Česku je přitom průměrná stáří vozu 14,5 roku.

Distributoři ale nebudou se zaváděním E10 spěchat. Při současných cenách ropy a lihu se jim to nevyplatí, bylo by totiž dražší a těžko by se prosazovalo v konkurenci E5. To ukázala i zkušenost z Německa, kde se prodávají vedle sebe. Větší rozšíření E10 lze čekat až kolem roku 2020, kdy by měly začít platit přísnější požadavky na úsporu emisí.