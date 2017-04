V Evropské unii ale hrozí chudoba nebo sociální vyloučení průměrně téměř 24 procentům obyvatel.

U sociálního vyloučení a chudoby experti sledují tři kategorie: příjmovou chudobu, materiální deprivaci a práci. Bez dostatečného příjmu, v materiálním nedostatku a bez práce bylo loni v Česku kolem 159 000 lidí.

Za poslední rok ale ubylo těch, které ohrožovala aspoň jedna z trojice sledovaných skutečností. Bylo jich 13,3 procenta, v přepočtu asi 1,4 miliónu Čechů a Češek.

Hranice chudoby: loni 10 691 korun



V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Loni pro jednotlivce částka činila 10 691 korun měsíčně. Byla tak o 471 korun vyšší než v roce 2015. U dvojice dospělých dosahovala hranice příjmové chudoby 16 036 korun, předloni 15 330 korun.

U jednoho rodiče s dítětem do 13 let představuje hranice sumu 13 898 korun, předloni 13 286 korun. Pro oba rodiče se dvěma dětmi do 13 let se loni hranice chudoby zvedla z 21 461 korun na 22 450 korun.

Minulý rok ubylo také lidí, kteří měli materiální nedostatek a nemohli si dovolit čtyři a víc z devíti položek, mezi nimiž jsou mimořádný desetitisícový výdaj, týdenní dovolená či pravidelná úhrada nájmu a splátek. „Česko tak patří spolu Islandem, Norskem, Švédskem a Nizozemskem k zemím, kde je nejméně obyvatel ohroženo příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením,“ uvedla Michaela Brázdilová z ČSÚ.

V ČR je nejhorší situace v Moravskoslezském kraji a na severozápadě země, kde chudoba a vyloučení ohrožují více než pětinu lidí.

Na druhé straně přibylo domácností, které s příjmy vycházejí snadno. Loni jich bylo 11 procent, zatímco o rok dřív 9,5 procenta. Vyšší byl i podíl těch, které mají jen menší obtíže. Naopak ubylo těch, které s penězi vyjdou jen obtížně.

Hrazení obědů pro děti



Přestože chudoba nedosahuje v Česku masových rozměrů, řada domácností musí každý měsíc zápasit s rodinným rozpočtem, aby vyšla. Počítat musejí především v rodinách s dětmi a domácnosti seniorů. Jejich rozpočet mohou snadno narušit výdaje za léky a zdravotní péči, ale i na děti. Z třetiny domácností, kterých se dotýkají výdaje na studium či školy, má 17,8 % domácností problémy s hrazením registračních poplatků, stravování, ubytování, dopravy, výdaji na pomůcky a učebnice nebo na školní výlety.

Jako pomoc chudším rodinám funguje v Česku již třetím rokem projekt hrazení obědů pro děti. Obědy zdarma dostává asi ve dvou stovkách škol kolem 3400 dětí. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Petra Habáně tento úřad zatím na tento účel vydal zhruba 19 miliónů korun. Dotace na obědy pro chudší děti poskytuje i ministerstvo školství. Pro letošek na to vyčlenilo 30 miliónů korun.

Na pořízení obědů pro děti od tří do 15 let, jejichž rodiče nemají na zaplacení stravování, by v příštím školním roce mohlo putovat 35 miliónů korun. Pomoc mohou dostat děti ze školek, základních škol i gymnázií, jejichž rodiny přes čtvrt roku pobírají dávky. Celkem 29,75 miliónu ze sumy poskytne Fond evropské pomoci nejchudším osobám, 5,25 miliónu jde ze státního rozpočtu.

Až pětina domácností nemá na lékaře a léky

Rodinnými rozpočty mohou pořádně zamíchat i výdaje na zdravotnictví. Nějaké výdaje spojené se zdravotní péčí mělo loni 71,7 % domácností, které tyto služby využily.

Téměř pětina domácností (17,8 %) z těch, které měly nějaké náklady za tyto služby, se obvykle setkává s menšími nebo s velkými obtížemi při jejich hrazení. Naopak snadno či velmi snadno hradí výdaje na zdravotnické služby 22 % českých domácností, uvedli statistici.