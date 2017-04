„Určitá spolupráce v této oblasti už probíhá, například podnik Motor Sič, který vyrábí motory pro vrtulníky, spolupracuje s českými partnery,“ řekl velvyslanec. Česká armáda využívá ruské vrtulníky řady Mi-8/17/171, ve kterých se využívají i ukrajinské motory. Ty jsou také v dosavadních verzích letadel L-39 Albatros.

„Myslím, že se takováto spolupráce bude prohlubovat a rozšiřovat. Ukrajina je pro, neboť víme o možnostech a potenciálu České republiky v tomto směru. Pokud bude Česká republika na takovouto spolupráci připravena, protože je možná vázaná určitými závazky, které vyplývají z členství v NATO, my připraveni jsme,“ dodal Perebyjnis.

Zájmem Kyjeva je prohloubit širší hospodářskou spolupráci, která se v posledních letech moc nerozvíjela, připustil velvyslanec: „Česká republika je velice důležitý partner pro Ukrajinu, ale bohužel nevyužíváme všechny možnosti pro posílení ekonomické spolupráce.”

Musíme uskutečňovat reformy, implementovat to, co jsme se zavázali partnerům v EU, MMF a v USA Jevhen Perebyjnis, velvyslanec Ukrajiny v ČR

„Momentálně jednáme s českou stranou o dalším kolu zasedání mezivládní hospodářské a obchodní komise, která nezasedala skoro čtyři roky. Doufám, že se uskuteční v červnu v Kyjevě. Očekávám zajímavou diskusi o tom, co máme společně udělat, aby se prohloubila ekonomická spolupráce mezi Ukrajinou a Českou republikou,“ řekl.

Zmínil, že se ekonomická situace jeho země začala pomalu zlepšovat. „V prosinci byl meziroční růst HDP 2,2 procenta. Jsme svědky ekonomického růstu, přestože musíme stále válčit. Myslím, že je to docela dobrý úspěch,” zdůraznil.

„Asociační dohoda a zóna volného obchodu přispívají k celkovému zlepšení ekonomické situace na Ukrajině. Nyní obchodujeme s EU, ukrajinský obchod má více možností obchodovat s EU a je to i naopak,“ přiblížil.

Tlak na reformy pomohl

Zmínil i význam reforem: „Musíme uskutečňovat reformy, implementovat to, co jsme se zavázali partnerům v EU, MMF a v USA, protože z jejich strany cítíme stále podporu. Bez jejich podpory bychom těžko dosáhli takovýchto výsledků. Za poslední tři roky jsme udělali více reforem než za předchozích dvacet pět let. I když nás často kritizují, my to vítáme, protože možná bez tohoto tlaku by to bylo složitější udělat. Nyní jsme už velmi blízko bezvízovému režimu. Museli jsme kvůli tomu udělat 140 reforem. Kdyby tu nebyl ten cíl, možná bychom je neudělali tak rychle. Podpora i ten tlak jsou užitečné.“

Byly vytvořeny všechny potřebné orgány pro boj s korupcí Jevhen Perebyjnis, velvyslanec Ukrajiny v ČR

Perebyjnis zdůraznil i úspěchy v boji s korupcí, která představuje stále velký problém: „O korupci mluvíme otevřeně. Chtěl bych ale zdůraznit, že to je velký problém nejen pro Ukrajinu, ale pro skoro celý svět a na Ukrajině se o tom problému mluví více než v jiných zemích.“

Zmínil, že k boji s korupcí přispívají i změny ve společnosti, které mu vlévají v této otázce optimismus do žil: „Občanská společnost, která vznikla na Ukrajině po majdanu, netoleruje korupci. Vliv občanské společnosti v Ukrajině je velmi silný, možná větší než v některých zemích EU, protože úřady a vláda musejí reagovat na požadavky společnosti, na to, co napíše nějaký blogger. Když si občanská společnost myslí, že je něco špatně, vláda musí reagovat.”

„A to, co se občanské společnosti a vládě podařilo udělat během několika posledních let, přestavuje velký posun. Byly vytvořeny všechny potřebné orgány pro boj s korupcí, protože byl velmi silný tlak společnosti, že v této oblasti musí být konkrétní výsledky, aby ti, kdo provozují korupci, šli do vězení. Nyní můžete sledovat konkrétní výsledky, protože máme několik případů, kdy byli zatčeni soudci i ministři a poslanci,“ dodal Perebyjnis.