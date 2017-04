„Samotný frexit ekonomové Société Générale považují sice za málo pravděpodobný, i tak by ale nejistota s tím spojená mohla být dostatečná na to, aby ve Francii spustila recesi. To by pak negativně dopadlo na hospodářství celé eurozóny,” uvedla Steckerová.

„Kurz koruny by v takovém případě mohl oslabit výrazně nad 28 korun za euro. Česká národní banka by pak zřejmě reagovala devizovými intervencemi, tentokrát by však podporovala ekonomiku a prodávala rezervy,“ dodala.

Destabilizaci trhů by kromě vítězství Le Penové mohl znamenat i scénář, kdyby s ní do druhého kola postoupil Jean-Luc Mélenchon, kterého podporuje komunistická strana a netají se obdivem k Fidelu Castrovi a Hugo Chávezovi

„Vítězství radikálně pravicové Le Penové a radikálně levicového Mélenchona by bylo pro trhy zemětřesením. Mélenchonovy plány na razantní zvýšení daní a důraz Le Penové na protekcionismus a měnovou autonomii by mohly být toxickým koktejlem nejen pro francouzské akciové trhy,“ obává se ekonomka.