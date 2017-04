Důvodem je, že v úseku na Olbrachtovu je nejsnazší získat potřebné pozemky. Metro D má ulevit přetížené trase C a má spojit centrum se sídlišti na jihu města. Celá stavba včetně úseku z Pankráce na náměstí Míru má vyjít asi na 50 miliard korun. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.

Rozhodnutí dozorčí rady nemusí schvalovat rada ani zastupitelstvo hlavního města. Pouze jej dostanou na vědomí. V dozorčí radě jsou kromě zástupců vládnoucí koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice i představitelé opozice a zaměstnanců podniku. Rozhodnutí rady bylo jednomyslné.

DPP si letos zadal analýzu čtyř variant stavby a nejlépe z ní vyšla ta, která byla ve středu schválena. Dalšími možnostmi byla výstavba trasy z Pankráce na Nové Dvory, zbylý úsek do Písnice by se budoval následně. Jinou možností byla stavba úseku Pankrác - Písnice, avšak pokud by nebyly vybudovány stanice, u kterých je problém s výkupy pozemků - vlaky by pod místy, kde stanice mají být, jen projížděly.

Město má dlouhodobé problémy s výkupy pozemků. Až letos se podařilo s vlastníky vyjednat znění dohody, kdy oni umožní Praze stavět metro, ta jim zase povolí uskutečnit například v Krči developerské projekty.

Kromě úseku z Pankráce do Písnice, má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje.