„Je to významný krok, který nám pomůže ve strategii diverzifikace,“ komentoval podpis eurokomisař pro energetiku a ochranu klimatu Miguel Arias Caňete.

Nejhlouběji položeným podmořským plynovodem by měla surovina z gigantického plynového pole Leviatan do Evropy začít proudit v roce 2025. Plyn, o němž se v dohodě hovoří, má podle webu Financial Times hodnotu šest až sedm miliard dolarů. Od izraelských a kyperských polí má plynovod až do Řecka a Itálie celkem 2200 kilometrů a místy má vést až v hloubce tří kilometrů.

Alternativa k Rusku

Izrael a Kypr se snaží propagovat své rezervy zemního plynu jako alternativu k Rusku a zásobám v Severním moři. EU se snaží z politických důvodů závislost na ruském plynu snížit a naleziště v Severním moři se pomalu vyčerpávají. Přesto se podle webu očekává, že celý projekt bude čelit velkým obavám – částečně kvůli nízké ceně plynu a také kvůli obrovskému geopolitickému riziku, kterým se jakékoliv aktivity ve východním Středomoří, které je součástí Blízkého východu, odedávna vyznačují.

Navíc zpřístupnění pole Leviatan bylo opožděno o více než rok. A jednání o případném zapojení Turecka, které má ovšem nevyřešený spor s Kyprem, projektu také příliš nepomáhají.

Proto je nejdelší podmořský plynovod pro Izrael podle některých expertů „příliš velkým soustem“.

Surovina proudí do Jordánska

Izraelci však už nyní těží plyn z obrovských plovoucích plošin z větší části pro domácí potřebu. Od ledna surovinu ale dodávají i do Jordánska. Na izraelskou síť plynovodů se připojily jordánské státní společnosti. Politická citlivost obchodu přiměla energetiky na obou stranách, aby se novým spojením příliš nechlubili. Plyn z Izraele do Jordánska prodává oficiálně americká společnost, tedy prostředník přijatelný pro obě strany.

Miliónový obchod byl uzavřen před třemi lety, kdy se jordánské firmy zavázaly v horizontu 15 let nakupovat plyn z izraelského plynového pole Tamar, kde se mají nacházet i značné zásoby ropy. Před spuštěním těžby v tomto ložisku byl židovský stát téměř zcela závislý na dovozu plynu.

Izrael si už objednal korvety

Východní Středomoří se po řadě významných objevů zřejmě začne měnit v klíčovou energetickou oblast. Podle odhadů čekají v této oblasti na vytěžení stovky miliard kubíků zemního plynu, nejoptimističtější experti hovoří o biliónech. Zkušební vrty ukazují, že kromě Izraele a Kypru jsou ložiska suroviny i ve vodách Egypta, Libanonu a Sýrie.

S podmořskými nalezišti to ale nebude vůbec jednoduché. Leží totiž i v místech, o něž vedou spor Izrael a Libanon kvůli své mořské hranici. A o svůj nárok se bezesporu budou hlásit i Palestinci, přinejmenším ti z pásma Gazy. Námořnictvo židovského státu si proto už objednalo na ochranu plovoucích těžebních plošin nové korvety.