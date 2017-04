Jednání mezi společnostmi Siemens a Bombardier o spojení ve výrobě vlaků probíhají od začátku letošního roku, uvedly agentury. Firmy je ale zatím nechtěly komentovat.

Pokud by ke spojení došlo, vznikl by druhý největší výrobce vlaků na světě s ročními tržbami kolem 16 miliard dolarů (400 miliard korun). Fúzi by musely schválit antimonopolní úřady.

Podle analytiků dává spojení smysl, Siemens a Bombardier by tak mohly sdílet know-how a snížit výrobní náklady. Dokázaly by tak lépe konkurovat největšímu světovému výrobci vlaků, čínské státem ovládané firmy CRRC.

Bombardier vyrábí i v Česku



CRRC se stále víc prosazuje na zahraničních trzích. Nákup vlaků od této čínské firmy chystá například český soukromý železniční dopravce Leo Express.

Na druhou stranu Lokomotivy Vectron od Siemensu má pronajaté RegioJet a objednané ČD Cargo. Nákup tří lokomotiv Vectron tento týden oznámila také rafinérská společnost Unipetrol. Vectrony se vyrábějí v německém Allachu u Mnichova. Siemens se podílí také na výrobě souprav pro pražské metro.

Bombardier má výrobní pobočku i v Česku. V České Lípě se vyrábějí součástky například pro vlaky metra v Paříži.

Akcie společnosti Bombardier na zprávy o možném spojení reagovaly posílením o sedm procent, akcie Siemens dočasně rostly o 2,5 procenta.