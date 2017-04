Před areálem zlínské společnosti Mitas se v úterý po poledni sešlo asi čtyři sta lidí pracujících v gumárenském provozu. Nesli transparenty: "Za poctivou práci odpovídající mzdu", "Šéfové kynou, dělníci hynou", "KonecLevnePrace", "Platím účty, živím rodinu, za 14 000 dřu bídu a vidím mizinu", "Stop podřadným platům", "Gumař, ne žebrák", ale i švédské heslo "I slutet av billig arbetskraft" (Konec levné pracovní síly) apelující na švédského vlastníka firmy Mitas.

„Starám se o vlastní matku, která je v důchodu. Bere ale ten samý důchod, co já výplatu. Tak kde to jsme. Nejsem sám. Je to strašné. Nikdo není spokojený s platem,“ uvedl jeden z dělníků vydělávající 14 až 15 tisíc čistého měsíčně. Nejen on, ale i všichni další zaměstnanci jsou názoru, že na těžkou práci v gumárenském provozu se jedná o velmi nízkou mzdu. Přitom jen o deset kilometrů na západ v otrokovické pobočce firmy Mitas mají lidé podle šéfa zlínských odborů Mitasu Vladimíra Jandáska o pět tisíc korun měsíčně více.

Ve zlínském Mitasu pracují lidé ve vícesměnném provozu pouze za dvanáct tisíc korun čistého měsíčně.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Stávku přijeli do Zlína podpořit i zástupci dalších odborových svazů, včetně předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. „Je nedůstojné pracovat za takové peníze. Lidé ze zlínské firmy nechtějí firmu poškodit, tu poškozuje vedení Mitasu svým neuvěřitelným přístupem,“ řekl Středula.

Stávková pohotovost ve zlínském závodu platí od 10. března. Do úterní stávky se podle Jandáska zapojily všechny provozy s výjimkou hasičů či elektrikářů. „Nejsme schopni se za více než půl roku dohodnout s vedením na růstu mezd a nové kolektivní smlouvě pro tento rok. Naše představa je, aby nám vedení navýšilo tarifní mzdy o 30 korun na hodinu. To odpovídá asi 5000 korunám hrubého měsíčně,“ uvedl Jandásek.

Ralph Kellenberger, vedoucí oddělení lidských zdrojů, který je pověřen vedením kolektivního vyjednávání za společnost Mitas, věří, že se obě strany vrátí k jednacímu stolu. „Věřím, že se dohodneme na reálném řešení a nová kolektivní smlouva bude podepsána,” řekl.

To se již podařilo v závodu v Otrokovicích a míchárně směsí ve Zlíně. Mitas nyní přistoupil k jednostrannému zvýšení mezd pro všechny zaměstnance, a to zpětně od ledna 2017. To je první z připravovaných kroků, díky kterým si naši zaměstnanci celkově polepší.

Zvýšení mezd je ale podle Jandáska nedostatečné. „Jde průměrně o zvýšení o sedm procent u dělníků, což znamená asi 1 700 korun, a 2,8 procenta, tedy asi 700 korun, u technicko-hospodářských pracovníků. Je to účelová informace pro média. Došlo k navýšení o částku, kterou dlouhodobě odmítáme v rámci kolektivního vyjednávání. Nejsme ovce,“ dodal Jandásek.