Za vydané akcie Světlík vrátí Beranovi původně sjednanou kupní cenu s úroky, tedy okolo 100 milionů korun.

„Dnes po více než devíti letech od rozhodnutí rozhodčího soudu z roku 2008 byla uhrazena Janem Světlíkem dlužná částka ve výši 92 miliónů korun včetně úroků z prodlení za akcie Vítkovice Holding, a. s.,” reagoval Beranův mluvčí Miroslav Deneš.

„Je neuvěřitelné, že jsem se 12 let soudil a devět let se nemohl dostat zpět ke svým akciím. Musel jsem absolvovat jedenáct soudních sporů, stovku soudních stání a tisíce jednání s právníky. Přitom bylo od začátku jasné, že jsem v právu a akcie jsou moje,” komentoval to Světlík.

Počátky sporu sahají do roku 2002

Sporný balík akcií koupil Beran od Světlíka v roce 2002. Světlík si uchoval předkupní právo pro případ další transakce. Později se ale Beran rozhodl prodat akcie společnosti KKCG a vyvstaly pochybnosti o platnosti smluv a vlastnictví cenných papírů, které tak skončily v soudní úschově. Od té doby se soudy zabývají vzájemnými žalobami.

Vítkovice Holding zastřešuje celou strojírenskou skupinu vystupující pod značkou Vítkovice Machinery Group se sídlem v Ostravě. Sporný balík akcií původně představoval 45 procent holdingu. Po navýšení základního kapitálu se ale podíl zmenšil na 11,25 procenta.

Podle Kijonkové v pondělí vydáním akcií letitý spor skončil. Soudní tahanice kolem nich ale budou pokračovat.

Světlík požaduje náhradu škody, Beran ho žaluje o miliardy



„Jan Světlík bude požadovat náhradu škody, kterou mu David Beran za roky tahanic o akcie způsobil,” zdůraznila Kijonková.

Beran naopak žaluje Světlíka o 1,69 miliardy korun. Taková je podle něj skutečná hodnota akcií. Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře ČR předloni rozhodl, že Světlík tyto peníze plus úroky musí Beranovi dát, Obvodní soud pro Prahu 1 ale později toto rozhodnutí odložil.

Skupina Vítkovice Machinery Group zahrnuje více než 20 firem, které mají dohromady okolo 5500 zaměstnanců. Několik společností ze skupiny se loni dostalo do problémů a tři z nich – Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi – poslal soud do úpadku. Letos skončila v úpadku další firma z holdingu, Vítkovice Revmont.