Vyhazov z práce kvůli alkoholu či drogám je protiústavní, rozhodl kolumbijský soud

Kolumbijský ústavní soud rozhodl, že zaměstnavatel nemůže vyhodit z práce zaměstnance jen proto, že přijde do práce pod vlivem alkoholu či drog. Podle soudu to odporuje ústavě. Výjimkou jsou podle deníku El País činnosti, při nichž by hrozilo nebezpečí pracovníkovi, jeho kolegům či třetím osobám. Kontroverzní verdikt podle některých jen dále zvýší už tak rostoucí výrobu a spotřebu kokainu v zemi.