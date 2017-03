Vedle peněz vybraných z daní si vlády na státní výdaje půjčují například prodejem dluhopisů. V případě řady vyspělých zemí jde o částky v miliardách či biliónech dolarů.

Například státní dluh Japonska je 10 biliónů dolarů (255 biliónů korun), USA 19 biliónů. Takové sumy si člověk těžko dovede přestavit, proto pro snadnější srovnání dluh autoři infografiky rozpočítali na hlavu podle výše populace. Vychází přitom z dat Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

Žádné složenky, s jejichž pomocí kdysi popularizoval problematiku státního dluhu bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, lidem nechodí. Nezvládnutý státní dluh ale lidé mohou pocítit v podobě vyšších daní a nižších penzí, jak ukazuje třeba případ Řecka.

Nejvíc by na splacení dluhu museli dát Japonci. Na jednoho vychází astronomických 85 695 dolarů (2,2 miliónu korun). Druhé nejzadluženější na hlavu je Irsko, kde částka vychází na 67 148 dolarů (1,7 miliónu korun) a třetí Belgie, kde je to 44 203 dolarů (1,12 miliónu korun).

How Much of Your Country's #Debt Rests on your Shoulders https://t.co/cvuYQKY5iA via @howmuch_net #dataviz #economy pic.twitter.com/bxJyd4GbOk