Slovenská média v pondělí napsala, že logistické centrum vyroste na ploše 60 tisíc metrů čtverečních. Má sloužit k vybavení nedoručených a vrácených zásilek.

„To, že budujeme naše logistické centrum na Slovensku, dokazuje, jak moc v investice na tomto trhu věříme,“ citují média viceprezidenta Amazonu pro Evropu Roye Perticucciho. Amazon bude na Slovensku fungovat bez investiční podpory státu.

Podle odborníků nebude v okrese Galanta snadné najít dostatek pracovní síly. Při průměrné nezaměstnanosti na Slovensku 8,7 procenta dosahuje nezaměstnanost v tomto okresu jen 3,2 procenta. Je jednou z nejnižších na Slovensku. Zdejší obyvatelé pracují v podnicích Samsung, Duslo Šaľa nebo dojíždějí do automobilky PSA Peugeot Citroën do Trnavy. Nemají daleko ani do Bratislavy nebo do Maďarska.

Amazon v roce 2011 otevřel v Bratislavě centrum podpory prodeje, kde zaměstnává 850 lidí. Firma patří k největším internetovým obchodům na světě, funguje od roku 1995. V Evropě má přes sto center. V roce 2013 začalo fungovat centrum vráceného zboží v Dobrovízi u Prahy a předloni tam Amazon spustil provoz svého prvního distribučního centra v Česku.