„Zákazník si musí v první řadě uvědomit, že kupuje výrobek, nikoliv značku. Rozdílné složení potravin pro různé státy je bohužel praktika mnohých značek, která je však legislativně těžko uchopitelná. Značky těží ze své bývalé slávy nebo z marketingových akcí, na které spotřebitel slyší,” řekl Novinkám Břetislav Martínek, odborný právní poradce Asociace Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).

Tématu dvojí kvality potravin se minulý týden věnovali ve Varšavě premiéři zemí visegrádské skupiny, v pondělí je tématem jednání ministrů zemědělství EU v Bruselu.

Několik různých studií potvrzuje, že potraviny stejné značky mají často v Rakousku a Německu rozdílné složení, než v zemích bývalého východního bloku, například vyšší podíl masa oproti náhražkám. [celá zpráva]

Co zákazník dovolí

Ne každý ale může jezdit nakupovat potraviny do Německa. Co může například český zákazník dělat? Podle sdružení by se měl odpoutat od vyhledávání konkrétních značek a zaměřit se na složení.

Otázka dvojí kvality potravin

je na národní úrovni těžko řešitelná, proto jakoukoliv spolupráci či koordinaci více státu vítáme Břetislav Martínek, SOS

„Důležitá je osvěta. V okamžiku kdy seznámíme spotřebitele s náhražkami, které se používají, bude vědět, co má hledat a čemu se vyvarovat. Zákazníci musí jít skutečně po složení potravin a nikoliv po značce. V současnosti již pod tlakem spotřebitelů mnoho značek upouští od dvojí kvality potravin. Rozhodující je ale tlak spotřebitelů. Výrobci si vždy dovolí pouze tolik, kolik jim dovolí spotřebitelé svým jednáním. Na českém trhu jsou kvalitní naše potraviny, mnohdy však jen nenesou značku známé společnosti,” uzavírá Martínek za SOS.

Zatím jen proklamace



Firmy argumentují tím, že zákazníci mají rozdílné chutě. Při některých testech skutečně vyšlo, že spotřebitelé označili za chutnější potravinu s horším složením. Podle kritiků to ale není žádný argument, ale jen smutný důkaz, že si lidé na takové chutě zvykli.

Dvojí kvalitou potravin se opakovaně zabývá pořad A DOST! internetové televize Stream.cz.

A DOST! Rozdílné složení potravin u nás a v zahraničí

„Otázka dvojí kvality potravin je na národní úrovni těžko řešitelná, proto jakoukoliv spolupráci či koordinaci více státu vítáme. Rozhodující však bude vývoj na evropské úrovni, na které bude nutno výsledky jednání V4 prosadit. Prozatím jsme se dočkali pouze obecné proklamace,” myslí si Martínek. Podle něj přitom Česko patří v této oblasti k těm aktivnějším státům.