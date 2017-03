Ve finském hlavním městě Helsinkách například testují elektrické minibusy bez řidiče nebo sdílená auta v garážích určená obyvatelům domu. V jedné ze čtvrtí lidé společně financovali solární panely na střechách, takže ušetří za elektřinu. Další novinkou je potrubí, které nasává odpad a posílá jej rychlostí 70 kilometrů za hodinu k likvidaci, zmínila mezi příklady nových technologií při debatě v Praze Johanna Salovaara-Deanová z finské ambasády.

Dobře se podle ní v Helsinkách osvědčilo sdílení kol nebo možnost konzultovat zdravotní problémy s odborníky po internetu.

Švédská metropole Stockholm vybrala tři oblasti, kde testují chytré technologie ve velkém. Parkoviště lidem díky mobilní aplikaci ukazují, kde je volné místo, popelnice upozorňují, když jsou plné, funguje tu i chytré osvětlení, které se přizpůsobuje aktuálnímu provozu.

Ve druhém největším švédském městě Götteborgu testuje sto rodin samořídící Volva, popsal Andreas Gyllenhammar ze švédské firmy Sweco.

Nestíhají se čerpat dotace



„Evropské dotace jsou právě v oblasti smart (chytrých) technologií poměrně štědré,“ řekl vládní zmocněnec pro evropské záležitosti a koordinátor pro digitální agendu Tomáš Prouza. Podle něj je zatím česká města a obce nestíhají čerpat.

„Není dobré to nechat na poslední chvíli a pak to čerpat na projekty, které dávají malý smysl,“ dodal. Podle něj je také škoda, když se města snaží stále vyvíjet vlastní řešení, místo aby zkopírovali to, které už dobře funguje jinde.

Za příklad města, které je v této oblasti aktivní a úspěšné, označil Písek. Jinak projekty chystají především největší města Praha a Brno. Moderní technologie a inovace jsou podle něj potřeba kvůli pokračujícímu stěhování obyvatel do měst a nárůstu počtu automobilů. Také pro menší obce představuje digitalizace konkurenční výhodu, ať už jde o snadný přístup ke službám, nebo dostupnost informací v místě bydliště.

Nedotažené zákony



Informační technologie by měly podle Prouzy lidem brzy umožnit vyřídit papírování s úřady i mimo úřední hodiny a z domova. Pro to je podle něj ale ještě potřeba dotáhnout zákony a metodiku uznávání elektronického podpisu a někdy i návyk úředníků na století zavedené postupy a razítka.

Úřad se snaží rozvoj smart technologií podpořit soutěží chytrá radnice, kam mohou města a obce hlásit projekty například z oblastí administrativy, životního prostředí, individuální a veřejné dopravy nebo energetiky. Vítěze různých kategorií oznámí v září. Podle Prouzy je důležitá spolupráce úřadů, občanů a firem. Projektu se jako partneři účastní O2 a Česká spořitelna, spolupracovat na něm bude i Škoda Auto, odpadová firma AVE, Microsoft nebo Mastercard.

Šéf O2 Tomáš Budník zmínil technické možnosti, jako rozmístění čidel kontrolujících kvalitu ovzduší například do školních budov nebo jejich využití pro sledování povodňové situace a včasné varování. Firmy se tak současně snaží rozšířit své působení na novém, rychle rostoucím trhu chytrých technologií, který by měl v příštích letech v Česku generovat desítky miliard korun.